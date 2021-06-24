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СМИ: Иран заявляет о снятии Штатами нефтяных санкций, в Вашингтоне отрицают

Четверг, 24 июня 2021, 01:42

Иран заявил, что США согласились снять все санкции в отношении иранской нефти и судоходства, в то же в Вашингтоне заявляют, что "ничего не согласовано, пока все не согласовано" в переговорах по ядерной сделке.

Источник: представитель Госдепартамента в Reuters и Al Jazeera, которая приводит слова слова главы администрации президента Ирана Хасана Рухани Махмуда Ваези

Детали: Ваези заявил, что "было достигнуто соглашение об отмене всех санкций по страхованию, нефти и судоходству, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом".

Представитель Госдепартамента рассказал на условиях анонимности Reuters, что участники переговоров иногда составляют проекты текстов, но уточнил, что сделки не будет, пока все вопросы не будут решены.

Прямая речь представитель Госдепартамента: "Во время переговоров такой сложности, переговорщики пытаются составить текст, отражающий основные вопросы, но, опять же, ничего не согласовано, пока все не согласовано".

Детали: Переговоры были прерваны в воскресенье для консультаций в столицах, через два дня после того, как в Иране состоялись президентские выборы, на которых победил сторонник жесткой линии Ибрагим Раиси, который подпадает под санкции США. Раиси должен заменить Рухани в августе.

Что предшествовало: Раньше в СМИ сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена хочет договориться с Ираном по ядерной сделке в течение шести недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.

Предыстория:

  • Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
  • Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
  • Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

Знать больше: Ядерная сделка в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном

Темы: СШАИран
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