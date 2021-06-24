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До родичів Медведчука прийшли з обшуками

Четвер, 24 червня 2021, 10:50

Слідчі ДБР і СБУ проводять обшуки у родичів глави політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді.  

Джерело: СБУ в коментарі УП, Telegram-канал нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна

Дослівно СБУ: "Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Медведчуку В.В. та Козаку Т.Р.".

Деталі: Більше інформації щодо нових обшуків правоохоронці повідомлять згодом. 

Про слідчі дії в Telegram-каналі повідомив нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін.

За його словами, обшукують партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників Медведчука.

Також Кузьмін заявив, що з обшуками приїхали до мами дружини Медведчука.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.

Українська правда
Теми: МедведчукобшукиСБУ


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