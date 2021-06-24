К родственникам Медведчука пришли с обысками

Следователи ГБР и СБУ проводят обыски у родственников главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.

Источник: СБУ в комментарии УП, Telegram-канал нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина

Дословно СБУ: "Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчуку В.В. и Козаку Т.Р.".

Детали: Больше информации о новых обысках правоохранители сообщат позже.

Об следственных действиях в Telegram-канале сообщил нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.

По его словам, обыскивают партийный офис, кабинеты и жилье ближайших соратников Медведчука.

Также Кузьмин заявил, что с обысками приехали к маме жены Медведчука.

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