К родственникам Медведчука пришли с обысками
Четверг, 24 июня 2021, 10:50
Следователи ГБР и СБУ проводят обыски у родственников главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене.
Источник: СБУ в комментарии УП, Telegram-канал нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина
Дословно СБУ: "Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчуку В.В. и Козаку Т.Р.".
Детали: Больше информации о новых обысках правоохранители сообщат позже.
Об следственных действиях в Telegram-канале сообщил нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.
По его словам, обыскивают партийный офис, кабинеты и жилье ближайших соратников Медведчука.
Также Кузьмин заявил, что с обысками приехали к маме жены Медведчука.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
Украинская правда