Лукашенко: Ми цим мерзотникам повинні показати, що їх санкції – це безсилля
Четвер, 24 червня 2021, 13:49
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що введення "мерзотниками" з заходу санкцій проти Білорусі говорить про їхнє безсилля.
Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА
Пряма мова: "Який буде ВРП після цих оскаженілих санкцій на кінець року? Адже ми готувалися до цього, знали, що загрожує...
Ми цим мерзотникам по той бік кордону повинні показати, що їхні санкції - це їхнє безсилля. І ми це зробимо".
Деталі: Лукашенко заявив, що ніякого просідання ні на одному підприємстві Білорусі бути не повинно.
При цьому він допустив введення воєнного стану, щоб уникнути спаду в економіці через посилення західних санкцій.
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Нагадаємо:
- У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
- Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, тисячі людей кинуто за ґрати.
- Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.
Українська правда