Лукашенко: Ми цим мерзотникам повинні показати, що їх санкції – це безсилля

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що введення "мерзотниками" з заходу санкцій проти Білорусі говорить про їхнє безсилля.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова: "Який буде ВРП після цих оскаженілих санкцій на кінець року? Адже ми готувалися до цього, знали, що загрожує...

Ми цим мерзотникам по той бік кордону повинні показати, що їхні санкції - це їхнє безсилля. І ми це зробимо".

Деталі: Лукашенко заявив, що ніякого просідання ні на одному підприємстві Білорусі бути не повинно.

При цьому він допустив введення воєнного стану, щоб уникнути спаду в економіці через посилення західних санкцій.

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