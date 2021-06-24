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Лукашенко: Ми цим мерзотникам повинні показати, що їх санкції – це безсилля

Четвер, 24 червня 2021, 13:49

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що введення "мерзотниками" з заходу санкцій проти Білорусі говорить про їхнє безсилля.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА

Пряма мова: "Який буде ВРП після цих оскаженілих санкцій на кінець року? Адже ми готувалися до цього, знали, що загрожує...

Ми цим мерзотникам по той бік кордону повинні показати, що їхні санкції - це їхнє безсилля. І ми це зробимо".

Деталі: Лукашенко заявив, що ніякого просідання ні на одному підприємстві Білорусі бути не повинно.

При цьому він допустив введення воєнного стану, щоб уникнути спаду в економіці через посилення західних санкцій.

Знати більше: За крок до неповернення Чому санкційна війна України з Білоруссю є неминучою

Нагадаємо: 

  • У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
  • Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, тисячі людей кинуто за ґрати.
  • Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

Українська правда
Теми: ЛукашенкосанкціїБілорусь


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