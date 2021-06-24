Лукашенко: Мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это бессилие
Четверг, 24 июня 2021, 13:49
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение "мерзавцами" из запада санкций против Беларуси говорит о его бессилии.
Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА
Прямая речь: "Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит.
Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем".
Детали: Лукашенко заявил, что никакого проседания ни на одном предприятии Беларуси быть не должно.
При этом он допустил введение военного положения, чтобы избежать спада в экономике из-за усиления западных санкций.
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Напомним:
- В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.
- В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.
- После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.