Лукашенко: Мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это бессилие

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение "мерзавцами" из запада санкций против Беларуси говорит о его бессилии.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА

Прямая речь: "Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит.

Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем".

Детали: Лукашенко заявил, что никакого проседания ни на одном предприятии Беларуси быть не должно.

При этом он допустил введение военного положения, чтобы избежать спада в экономике из-за усиления западных санкций.

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Напомним: