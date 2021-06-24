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Лукашенко: Мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это бессилие

Четверг, 24 июня 2021, 13:49
Лукашенко: Мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это бессилие

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что введение "мерзавцами" из запада санкций против Беларуси говорит о его бессилии.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА

Прямая речь: "Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит.

Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем".

Детали: Лукашенко заявил, что никакого проседания ни на одном предприятии Беларуси быть не должно.

При этом он допустил введение военного положения, чтобы избежать спада в экономике из-за усиления западных санкций.

Знать больше: В шаге от необратимости. Почему санкционная война Украины с Беларусью неизбежна

Напомним: 

  • В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.
  • В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.
  • После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

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Темы: ЛукашенкосанкцииБеларусь
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