Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ пояснила, чому Кіркорова визнали небезпечним: плутає, чий Крим

Четвер, 24 червня 2021, 13:53
СБУ пояснила, чому Кіркорова визнали небезпечним: плутає, чий Крим

СБУ рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики включити російського співака Філіпа Кіркорова у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України через його підтримку російської окупації Криму.

Джерело: пресцентр СБУ у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Підставами таких рекомендацій СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав в АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску".

Деталі: Зазначається, що в СБУ є докази, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації.

Зокрема 18 березня 2021 року Кіркоров виступив на концерті "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", який відбувся за участі президента Путіна, тим самим підтримавши окупацію АР Крим.

У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що "Крым – это мое любимое место в России", а також допустив ряд інших пропагандистських висловлювань, як неодноразово робив це раніше, зазначають в СБУ.

 

Що передувало: 23 червня стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.  Кіркоров називав український Крим "російським" та незаконно відвідував півострів. У російського співака також є звання Народного артиста України (присвоєне 3-м президентом Віктором Ющенком у 2008 році). 

UPD: Сам Кіркоров дав зрозуміти, що має привід пишатися тим, що визнаний загрозою нацбезпеці України.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУсанкціїмузика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: