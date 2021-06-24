СБУ пояснила, чому Кіркорова визнали небезпечним: плутає, чий Крим

СБУ рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики включити російського співака Філіпа Кіркорова у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України через його підтримку російської окупації Криму.

Джерело: пресцентр СБУ у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Підставами таких рекомендацій СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав в АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску".

Деталі: Зазначається, що в СБУ є докази, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації.

Зокрема 18 березня 2021 року Кіркоров виступив на концерті "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", який відбувся за участі президента Путіна, тим самим підтримавши окупацію АР Крим.

У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що "Крым – это мое любимое место в России", а також допустив ряд інших пропагандистських висловлювань, як неодноразово робив це раніше, зазначають в СБУ.

Що передувало: 23 червня стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. Кіркоров називав український Крим "російським" та незаконно відвідував півострів. У російського співака також є звання Народного артиста України (присвоєне 3-м президентом Віктором Ющенком у 2008 році).

UPD: Сам Кіркоров дав зрозуміти, що має привід пишатися тим, що визнаний загрозою нацбезпеці України.