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СБУ объяснила, почему Киркорова признали опасным: путает, чей Крым

Четверг, 24 июня 2021, 13:53
СБУ объяснила, почему Киркорова признали опасным: путает, чей Крым

СБУ рекомендовала Министерству культуры и информационной политики включить российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за его поддержки российской оккупации Крыма.

Источник: пресс-центр СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров - это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на ​​полуостров вне украинских пунктов пропуска".

Детали: Отмечается, что у СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации.

В частности 18 марта 2021 года Киркоров выступил на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", который состоялся при участии президента Путина, тем самым поддержав оккупацию АР Крым. В своих заявлениях на этом мероприятии Киркоров сказал, что "Крым - это мое любимое место в России", а также допустил ряд других пропагандистских высказываний, как неоднократно делал это раньше, отмечают в СБУ.

 

Что предшествовало: 23 июня стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. У российского певца есть звание Народного артиста Украины (присвоено 3-м президентом Виктором Ющенко в 2008 году).

UPD: Сам Киркоров дал понять, что имеет повод гордиться тем, что признан угрозой нацбезопасности Украины.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУсанкциимузыка
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