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Окупанти 12 разів відкривали вогонь, ЗСУ відповідали – ООС

Четвер, 24 червня 2021, 18:38

З початку поточної доби російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, у пораненого українського військового стан середньої тяжкості. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: В штабі повідомили, що пораненого воїна госпіталізували. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. 

Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру біля Новгородського. 

Біля Південного  російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру.

В район Шумів противник застосував 120-мм міномети. Також біля Мар’їнки ворожі війська двічі відкрили вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12.

У напрямку Старогнатівки  російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстріляв військових Об’єднаних сил із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Окрім того, біля Невельского окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру.

Бойовики також обстріляли наші позиції біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

А в районі Майорська ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Що передувало: У результаті обстрілу бойовиків неподалік населеного пункту Водяне проникаючі осколкові поранення отримав військовослужбовець ООС.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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