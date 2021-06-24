Оккупанты 12 раз открывали огонь, ВСУ отвечали – ООС

С начала текущих суток российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, у раненого украинского военного состояние средней тяжести.

Источник: штаб ООС

Детали: В штабе сообщили, что раненого воина госпитализировали. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра у Новгородского.

У Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

В район Шумов противник применил 120-мм минометы. Также у Марьинки вражеские войска дважды открыли огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

В направлении Старогнатовки российские наемники совершили обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг обстрелял военных Объединенных сил с автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, у Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского – из минометов 82-го калибра.

Боевики обстреляли наши позиции у Красногоровки из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

А в районе Майорска враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

Что предшествовало: В результате обстрела боевиков недалеко от населенного пункта Водяное проникающие осколочные ранения получил военнослужащий ООС.