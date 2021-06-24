Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты 12 раз открывали огонь, ВСУ отвечали – ООС

Четверг, 24 июня 2021, 18:38

С начала текущих суток российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, у раненого украинского военного состояние средней тяжести.

Источник: штаб ООС

Детали: В штабе сообщили, что раненого воина госпитализировали. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра у Новгородского.

У Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

В район Шумов противник применил 120-мм минометы. Также у Марьинки вражеские войска дважды открыли огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

В направлении Старогнатовки российские наемники совершили обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг обстрелял военных Объединенных сил с автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, у Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского – из минометов 82-го калибра.

Боевики обстреляли наши позиции у Красногоровки из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

А в районе Майорска враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

Что предшествовало: В результате обстрела боевиков недалеко от населенного пункта Водяное проникающие осколочные ранения получил военнослужащий ООС.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Жара в столице побила почти столетний рекорд

Кулеба требует Германию и Францию объяснить заявления о "диалоге с Путиным"

Германия открыла границы для вакцинированных туристов из Украины

Глава МИД Британии был против прохода эсминца у Крыма, но премьер дал разрешение – СМИ

Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест – СМИ

Рекорд вакцинации: в Украине сделали более 96 тысяч прививок за день

Все новости...
ООС
На Донбассе ранили украинского защитника
На востоке 22 нарушения "тишины" за сутки, у Авдеевки и Песков – провокации беспилотниками
ВСУ ответили на обстрелы оккупантов на Донбассе
Последние новости
13:33
Орошение позволит увеличить ВВП Украины на почти 9 миллиардов
13:31
Американский эсминец покидает Черное море
13:16
В городах Дании сточные воды будут проверять на коронавирус
13:09
В Москве четвертый день подряд рекорд смертности от COVID
13:02
На Украину наступают грозовые дожди, жара немного спадет
12:59
В ПЦУ рассказали, можно ли выбрасывать освященные вещи
12:58
Обвал дома в Майами: число погибших увеличилось до 3
12:56
Подпись "Джо Байдена" за увольнение Татарова поставили хакеры – Госспецсвязи
12:53
Премьер Польши: Саммит с Путиным стал бы наградой за агрессию России
12:52
После инцидента в Черном море РФ планирует по-новому останавливать чужие корабли
Все новости...