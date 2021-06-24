Фахівці США приїдуть до України для консультацій щодо санкцій – Данілов

Американські фахівці із санкційної політики приїдуть в Україну 29 червня для проведення консультацій із Радою нацбезпеки і оборони щодо співпраці у питанні спільних санкцій.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов під час спілкування з журналістами, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "29-го числа фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою (запровадження) санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. Ми з ними співпрацювали під час ковіду, скажімо так, у нас було заочне спілкування. 29-го числа у нас тут буде група, з якою ми продовжуватимемо співпрацювати".

Деталі: 24 серпня відбулась нарада РНБО, де був присутній Володимир Зеленський. За його дорученням профільні органи доповідали, хто з українців перебуває під санкціями США.

Данілов каже, що питання запровадження санкцій України проти осіб, які потрапили у санкційні списки США будуть обговорювати із цими фахівцями. Водночас, рішення по кожному окремому громадянину буде ухвалюватись після проведення перевірки.

За словами секретаря РНБО, наразі під американськими санкціями перебувають 134 громадянина України, зокрема 130 українців перебувають під санкціями Мінфіну США і ще четверо – під санкціями американського Держдепу.

Йдеться про українців, які були причетні до захоплення Криму, кіберзлочинів, порушників акта Магнітського або ж українців, які втручались у вибори США.

Що передувало: Тривалий час у Рада національної безпеки і оборони під керуванням президента Володимира Зеленського користується популярністю санкційний механізм. Так, під санкції вже потрапили ряд фізичних та юридичних осіб. Це і телеканали, наближені до кума Путіна Віктора Медведчука, активи його родини та друга Тараса Козака. Персональні санкції також торкнулись кримінальних авторитетів, контрабандистів, власників "надрових" ліцензій, терористів та інших.

Останніми санкції запровадили про Дмитра Фірташа та Павла Фукса.