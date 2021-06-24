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Специалисты США приедут в Украину для консультаций по санкциям – Данилов

Четверг, 24 июня 2021, 19:50
Специалисты США приедут в Украину для консультаций по санкциям – Данилов

Американские специалисты по санкционной политики приедут в Украину 29 июня для проведения консультаций с Советом национальной безопасности и обороны касательно сотрудничества по совместным санкциям.  

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения с журналистами, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "29-го числа специалисты из США, которые непосредственно занимаются процедурой (введения) санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29-го числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать".

Детали: 24 августа состоялось совещание СНБО, где присутствовал Владимир Зеленский. По его поручению профильные органы докладывали, кто из украинцев находится под санкциями США.

Данилов говорит, что вопрос введения санкций Украина против лиц, попавших в санкционные списки США будут обсуждать с этими специалистами. В то же время, решение по каждому отдельному гражданину будет приниматься после проведения проверки.

По словам секретаря СНБО, пока под американскими санкциями находятся 134 гражданина Украины, в частности 130 украинцев находятся под санкциями Минфина США и еще четверо – под санкциями американского Госдепа.

Речь идет о украинцах, которые были причастны к захвату Крыма, киберпреступлениям, нарушителях акта Магнитского или украинцев, которые вмешивались в выборы США.

Что предшествовало: Долгое время у Совета национальной безопасности и обороны под управлением президента Владимира Зеленского пользуется популярностью санкционный механизм. Так, под санкции уже попали ряд физических и юридических лиц. Это и телеканалы, приближенные к куму Путина Виктору Медведчуку, активы его семьи и друга Тараса Козака. Персональные санкции также коснулись уголовных авторитетов, контрабандистов, владельцев лицензий на недра, террористов и других.

Последними санкции ввели против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Темы: санкцииСНБОСША
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