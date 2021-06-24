Клінічна смерть: львівські "Карпати" не гратимуть навіть у Другій лізі

Футбольний клуб "Карпати" зі Львова не отримав атестат для участі в Другій лізі в наступному сезоні.

Джерело: ZAXID.NET, Tribuna

Пряма мова речника "Карпат" Сергія Болотнікова: "Це факт. Ми не подавали заявку. За кілька днів чи вже завтра ми виступимо із заявою з цього приводу, де все пояснимо. Поки що більше не коментуємо".

Деталі: На конференції Професійної футбольної ліги (ПФЛ) підтвердили, що "Карпати", співвласником яких є футбольний агент Олег Смалійчук, не будуть заявлені на наступний сезон у Другу лігу, оскільки клуб не отримав атестат для участі в ПФЛ.

У той же час до Другої ліги включили два однойменні клуби – любительські "Карпати" зі Львова, де спортивним директором є колишній воротар "Карпат" Андрій Тлумак та "Карпати" з Галича Івано-Франківської області.

Любительські "Карпати" були створені минулого компанією "Західний Буг", яку пов’язують з бізнесменом Володимиром Матківським – власником ТзОВ "Радехівський цукор".

У свою чергу, "Карпати" з Галича раніше пов’язували з Олегом Смалійчуком, ходили чутки про їхнє злиття з львівськими "Карпатами".

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