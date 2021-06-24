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Клиническая смерть: львовские "Карпаты" не будут играть даже во Второй лиге

Четверг, 24 июня 2021, 20:12

Футбольный клуб "Карпаты" из Львова не получил аттестат для участия во Второй лиге в следующем сезоне.

Источник: ZAXID.NET, Tribuna

Прямая речь спикера "Карпат" Сергея Болотникова: "Это факт. Мы не подавали заявку. Через несколько дней или уже завтра мы выступим с заявлением по этому поводу, где все объясним. Пока больше не комментируем".

Детали: На конференции Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) подтвердили, что "Карпаты", совладельцем которых является футбольный агент Олег Смалийчук, не будут заявлены на следующий сезон во Вторую лигу, поскольку клуб не получил аттестат для участия в ПФЛ.

В то же время во Вторую лигу включили два одноименных клуба - любительские "Карпаты" из Львова, где спортивным директором является бывший вратарь "Карпат" Андрей Тлумак и "Карпаты" из Галича Ивано-Франковской области.

Любительские "Карпаты" были созданы в прошлом компанией "Западный Буг", которую связывают с бизнесменом Владимиром Маткивским - владельцем ООО "Радеховский сахар".

В свою очередь, "Карпаты" из Галича ранее связывали с Олегом Смалийчуком, ходили слухи об их слиянии с львовскими "Карпатами".

Предыстория:

  • Львовские "Карпаты" исключили из Украинской премьер-лиги год назад, после чего клуб заявился во Вторую лигу, где провалил сезон и завершил соревнования на последнем месте группы А.
  • С мая 2020 года  клуб принадлежит футбольному агенту Олегу Смалийчуку, который выкупил долю у бизнесмена Петра Дыминского, который владел "Карпатами" с 2001 года.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: футбол


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