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Змінився власник "Карпат": Димінський продав свою частку

Середа, 27 травня 2020, 15:47
Змінився власник Карпат: Димінський продав свою частку

Змінився власник футбольного клубу "Карпати": ним став колишній віцепрезидент команди Олег Смалійчук.

Джерело: сайт ФК "Карпати", Sportarena

Дослівно: "Футбольний клуб "Карпати" офіційно повідомляє про зміну бенефіціара, засновника клубу. Частка компанії, що належала Петру Димінському, відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука".

Деталі: Впродовж 2017-2019 років Олег Смалійчук обіймав посаду віце-президента львівського клубу.

Видання Sportarena зазначає, що Смалійчук викупив частку Димінського і тепер значиться кінцевим бенефіціаром однієї з компаній-засновників юридичної особи ФК "Карпати", яка володіє 50% клубу, а Петро Димінський більше не має відношення до клубу.

Решта 50% клубу як і раніше належать іншій компанії з Британських Віргінських островів, кінцевий бенефіціар якої невідомий. За неофіційною інформацією, ним є олігарх Ігор Коломойський.

Смалійчук також наразі претендує на пост президента української Прем'єр-ліги. Вибори відбудуться не раніше кінця нинішнього сезону.

"Карпати" перебувають на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.

Що було раніше: Міністерство охорони здоров’я дозволило поновити футбольні матчі українського чемпіонату з 30 травня. Поєдинки Прем’єр-ліги відбуватимуться в новому форматі до 200 осіб на стадіоні і без глядачів.

Нагадаємо: Бізнесмена Петра Димінського підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла. Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе  охоронець Димінського Андрій Борщ.

За даними експертизи ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

9 грудня 2017 року мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.

Сам Димінський з 22 серпня 2017 року перебуває поза межами України.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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