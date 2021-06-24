Зеленський вважає, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні

Президент Володимир Зеленський прокоментував так звані "плівки Медведчука", заявивши, що кум Путіна спільно із тодішнім президентом Петром Порошенком заробляли на війні.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук"

Пряма мова: "Я чув декілька фрагментів цих плівок. Щодо ситуації, то мені здається, що ми показали свою реакцію. Для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали, ми не мали плівок, але багато різної було інформації від СБУ, розвідки. Ми розуміємо, як це відбувалось, ми розуміємо, що із терористами, сепаратистами пан Медведчук торгував, заробляв разом і 5-м президентом чи з його людьми. Ми прекрасно це розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на Донбасі, що вугілля це купувала Україна через Росією. Воно вивозилось".

Деталі: Зеленський сказав, що його впевненість на зароблянні з вугілля Медведчука і Порошенка базується на інформації, яку він має. Також про причетність кума Путіна до оборудок свідчить та реакція, яку наразі дали правоохоронні органи і те, де зараз знаходиться Медведчук.

За словами президента, факт того, що Порошенко дав Медведчуку повноваження вести перемовини якраз і свідчить про те, що ніхто не хотів закінчення війни. Водночас, Зеленський вважає, що Порошенко досі не може усвідомити, що він вже "не є кимось у політиці".

Пряма мова: "Він мені не цікавий. Він мені був не цікавий, навіть коли він був президентом. Спочатку ми його підтримували, бажали змін в Україні. Він вже не є кимось у політиці, але, на жаль, він не готовий цього усвідомити. І всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки – це державна зрада, і те, що він зробив, коли всі повноваження по перемовина надав Медведчуку – це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Люди робили гроші.

Я хотів сказати різко, коли вони говорять про червоні лінії. Так от вони перейшли не червоні, а криваві лінії. Тобто вони заробляли на смерті військових. Це моя думка, це не вирок суду".

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