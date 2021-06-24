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Зеленский считает, что Медведчук и Порошенко вместе зарабатывали на войне

Четверг, 24 июня 2021, 22:01

Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "пленки Медведчука", заявив, что кум Путина совместно с тогдашним президентом Петром Порошенко зарабатывали на войне.

Источник: Зеленский в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук"

Прямая речь: "Я слышал несколько фрагментов этих пленок. По ситуации, то мне кажется, что мы показали свою реакцию. Для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали, мы не имели пленок, но много разной было информации от СБУ, разведки. Мы понимаем, как это происходило, мы понимаем, что с террористами, сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе и 5-м президентом или его людьми. Мы прекрасно это понимаем, что украинский уголь, которое из-за оккупации был захвачен на Донбассе, что уголь этот покупала Украина через Россию. Он вывозился".

Детали: Зеленский сказал, что его уверенность в зарабатывании с угля Медведчуком и Порошенко базируется на информации, которую он имеет. Также о причастности кума Путина к оборудкам свидетельствует и реакция, которую сейчас дали правоохранительные органы и то, где находится Медведчук.

По словам президента, факт того, что Порошенко дал Медведчуку полномочия вести переговоры как раз и свидетельствует о том, что никто не хотел окончания войны. В то же время, Зеленский считает, что Порошенко до сих пор не может осознать, что он уже "не является кем-то в политике".

Прямая речь: "Он мне не интересен. Он мне был не интересен, даже когда он был президентом. Сначала мы его поддерживали, желали изменений в Украине. Он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он не готов это осознать. И все эти страшные записи, я считаю, что эти телефонные звонки – это государственная измена, и то, что он сделал, когда все полномочия по переговорам предоставил Медведчуку – это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Люди делали деньги.

Я хотел сказать резко, когда они говорят о красных линиях. Так вот они перешли не красные, а кровавые линии. То есть они зарабатывали на смерти военных. Это мое мнение, это не приговор суда.

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Предыстория:

  • Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
  • Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
  • Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле он принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал. О чем говорится в третьей части расследования журналистов.
  • Также опубликовано "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЗеленскийПорошенкоМедведчук


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