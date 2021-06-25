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На Львівщині відсторонені після рішення РНБО митники повернулися на посади – ЗМІ

П'ятниця, 25 червня 2021, 01:57
На Львівщині відсторонені після рішення РНБО митники повернулися на посади – ЗМІ

У діях 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені від роботи на початку квітня цього року за рішенням Ради національної безпеки та оборони через можливу причетність до корупції та контрабанди, порушень не виявили. Вони повернулися до виконання обов’язків.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: На початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях були відсторонені від посад.

Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста "Яворів" – 30 осіб, МП "Мостиська" – 14 та по одному працівнику з МП "Смільниця" та "Рава-Руська".

Як повідомила Державна митна служба України у відповіді на інформаційний запит, за підсумками перевірок більшість дисциплінарних проваджень щодо відсторонених працівників різних митниць України закриті через відсутність у їхніх діях порушень.

Відповідно, працівники митниці повернулися на свої посади. Щодо працівників Галицької митниці закриті усі дисциплінарні справи і всі 46 раніше відсторонених митників повернулися до роботи.

"На цей час дисциплінарні провадження стосовно 127 посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв’язку з невстановленням в їх діях дисциплінарного проступку та підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності", – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Водночас, у Держмитслужбі зазначили, що відносно 22 посадовців територіальних органів Держмитслужби дисциплінарні провадження продовжені.

Що передувало: Після засідання Ради Національної безпеки і оборони від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів. Зокрема, у на Галицькій митниці – 46 працівників.

Нагадаємо: Правоохоронці 15 червня викрили службовців Галицької митниці на систематичних хабарях: двох співробітників пункту пропуску "Шегині" затримано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівщинамитницяРНБО
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