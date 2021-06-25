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В Львовской области отстраненные после решения СНБО таможенники вернулись на должности – СМИ

Пятница, 25 июня 2021, 01:57

В действиях 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за возможной причастности к коррупции и контрабанды, нарушений не обнаружили. Они вернулись к исполнению обязанностей.

Источник: Zaxid.net

Детали: В начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях был отстранены от должностей.

Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине было именно на Галицкой таможни – 46. Это, в частности, работники таможенного поста "Яворов" – 30 человек, МП "Мостиська" – 14 и по одному работнику с МП "Смильниця" и "Рава Русская".

Как сообщила Государственная таможенная служба Украины в ответе на информационный запрос, по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных работников различных таможен Украины закрыты из-за отсутствия в их действиях нарушений.

Соответственно, работники таможни вернулись на свои должности. В отношении работников Галицкой таможни закрыты все дисциплинарные дела, и все 46 ранее отстраненных таможенников вернулись к работе.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", – говорится в ответе на информационный запрос.

В то же время, в таможенной службе отметили, что в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продлены.

Что предшествовало: После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.В частности на Галицкой таможни - 46 работников.

Напомним: Правоохранители 15 июня разоблачили служащих Галицкой таможни на систематических взятках: двух сотрудников пункта пропуска "Шегини" задержали.

Темы: ЛьвовщинатаможняСНБО


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