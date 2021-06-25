Штати підтримують секторальні санкції ЄС проти Білорусі – Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів заявив, що США підтримують секторальні санкції Євросоюзу проти Білорусі.

Джерело: Ентоні Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Ми підтримуємо наших партнерів, вимагаючи відповідальності за постійні порушення прав людини та інцидент з літаком Ryanair 23-го травня".

Що передувало: Країни Європейського союзу у четвер затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Передісторія: