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Штати підтримують секторальні санкції ЄС проти Білорусі – Блінкен

П'ятниця, 25 червня 2021, 04:05
Штати підтримують секторальні санкції ЄС проти Білорусі – Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів заявив, що США підтримують секторальні санкції Євросоюзу проти Білорусі.

Джерело: Ентоні Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Ми підтримуємо наших партнерів, вимагаючи відповідальності за постійні порушення прав людини та інцидент з літаком Ryanair 23-го травня".

Що передувало: Країни Європейського союзу у четвер затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Передісторія:

  • Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

Українська правда

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Теми: СШАБілорусьЄСсанкції
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