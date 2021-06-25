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Штаты поддерживают секторальные санкции ЕС против Беларуси – Блинкен

Пятница, 25 июня 2021, 04:05

Госсекретарь США заявил, что США поддерживают секторальные санкции Евросоюза против Беларуси.

Источник: Энтони Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Мы поддерживаем наших партнеров, требуя ответственности за постоянные нарушения прав человека и инцидент с самолетом Ryanair 23 мая".

Что предшествовало: Страны Европейского союза в четверг утвердили секторальные санкции против Беларуси через принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Предыстория:

  • После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

Украинская правда
Темы: СШАБеларусьЕСсанкции


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