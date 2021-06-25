Штаты поддерживают секторальные санкции ЕС против Беларуси – Блинкен
Пятница, 25 июня 2021, 04:05
Госсекретарь США заявил, что США поддерживают секторальные санкции Евросоюза против Беларуси.
Источник: Энтони Блинкен в Twitter
Прямая речь: "Мы поддерживаем наших партнеров, требуя ответственности за постоянные нарушения прав человека и инцидент с самолетом Ryanair 23 мая".
Что предшествовало: Страны Европейского союза в четверг утвердили секторальные санкции против Беларуси через принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
Предыстория:
- После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.
Украинская правда