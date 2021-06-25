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Обмеження на в'їзд до Німеччини можуть залишитися після закінчення пандемії

П'ятниця, 25 червня 2021, 04:52

Обмеження на в'їзд до Німеччини із зон підвищеного ризику зараження коронавірусом можуть зберегтися навіть у тому випадку, якщо у країні скасують режим епідеміологічної ситуації на національному рівні.

Джерело: DW

Деталі: Відповідні поправки до Закону про епідеміологічний захист були прийняті бундестагом пізно ввечері у четвер, 24 червня.

Поправки передбачають, що заходи з боротьби з поширенням коронавирусу можна буде продовжити на термін до одного року з моменту скасування режиму кризової ситуації.

Раніше, 11 червня, бундестаг ухвалив продовжити режим епідеміологічної ситуації в країні ще на три місяці – до вересня. Без цього рішення кризовий режим закінчився б 30 червня.

Передісторія:

  • Повністю вакцинованим туристам із країн, що не входять до Європейського Союзу, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня.
  • Німеччина з четверга, 10 червня, почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.
  • У зв'язку зі зниженням кількості хворих на коронавірус у Німеччині міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан виступає за скасування обов'язкового носіння захисних масок.

Теми: Німеччинакарантин


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