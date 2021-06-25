Обмеження на в'їзд до Німеччини можуть залишитися після закінчення пандемії

Обмеження на в'їзд до Німеччини із зон підвищеного ризику зараження коронавірусом можуть зберегтися навіть у тому випадку, якщо у країні скасують режим епідеміологічної ситуації на національному рівні.

Джерело: DW

Деталі: Відповідні поправки до Закону про епідеміологічний захист були прийняті бундестагом пізно ввечері у четвер, 24 червня.

Поправки передбачають, що заходи з боротьби з поширенням коронавирусу можна буде продовжити на термін до одного року з моменту скасування режиму кризової ситуації.

Раніше, 11 червня, бундестаг ухвалив продовжити режим епідеміологічної ситуації в країні ще на три місяці – до вересня. Без цього рішення кризовий режим закінчився б 30 червня.

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