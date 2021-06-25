Ограничения на въезд в Германию могут остаться после окончания пандемии
Пятница, 25 июня 2021, 04:52
Ограничения на въезд в Германию из зон повышенного риска заражения коронавирусом могут сохраниться даже в том случае, если в стране отменят режим эпидемиологической ситуации на национальном уровне.
Источник: DW
Детали: Соответствующие поправки в Закон об эпидемиологической защите были приняты бундестагом поздно вечером в четверг, 24 июня.
Поправки предусматривают, что меры по борьбе с распространением коронавируса можно будет продлить на срок до одного года с момента отмены режима кризисной ситуации.
Ранее, 11 июня, бундестаг принял продлить режим эпидемиологической ситуации в стране еще на три месяца – до сентября. Без этого решения кризисный режим закончился бы 30 июня.
Предыстория:
- Полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Европейский Союз, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня.
- Германия с четверга, 10 июня, начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.
- В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.