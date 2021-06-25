Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд тимчасово відсторонив Джуліані від адвокатської діяльності

П'ятниця, 25 червня 2021, 06:47
Суд тимчасово відсторонив Джуліані від адвокатської діяльності

Апеляційний суд тимчасово відсторонив Руді Джуліані, який був юристом президента США Дональда Трампа, від адвокатської діяльності в Нью-Йорку за "неправдиві заяви" на президентських виборах.

Джерело: АР, ВВС

Деталі: Дисциплінарний комітет адвокатів звернувся до суду з проханням призупинити дію ліцензії Джуліані через те, що він порушив правила професійної етики, бездоказово заявляючи про те, що вибори були сфальшовані.

У рішенні суду йдеться про те, що Джуліані становить "загрозу інтересам громадськості" і повинен бути негайно відсторонений.

Адвокати пана Джуліані заявили, що вони розчаровані рішенням суду Нью-Йорка.

"Наш клієнт не представляє небезпеки суспільним інтересам. Ми вважаємо, що після повного вивчення питань в ході слухання пан Джуліані буде відновлений на посаді поважного члена адвокатської колегії, який стільки років виконував свої повноваження", - ідеться у спільній заяві адвокатів.

Призупинення діятиме до завершення дисциплінарних слухань у справі Джуліані.

Нагадаємо: У квартирі та в офісі в ексадвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у центрі Нью-Йорка федеральні агенти у квітні провели обшуки через його незаконні справи в Україні.

Соратники президента Володимира Зеленського у розмові з американськими журналістами поділилися спогадами про контакти з Джуліані, які відбулися влітку 2019 року. Тоді від України очікували заяв, які могли б допомогти Трампу переобратися на другий термін.  

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Кіно для Трампа. Навіщо Джуліані прилітав в Україну

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: