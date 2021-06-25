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Суд тимчасово відсторонив Джуліані від адвокатської діяльності

П'ятниця, 25 червня 2021, 06:47

Апеляційний суд тимчасово відсторонив Руді Джуліані, який був юристом президента США Дональда Трампа, від адвокатської діяльності в Нью-Йорку за "неправдиві заяви" на президентських виборах.

Джерело: АР, ВВС

Деталі: Дисциплінарний комітет адвокатів звернувся до суду з проханням призупинити дію ліцензії Джуліані через те, що він порушив правила професійної етики, бездоказово заявляючи про те, що вибори були сфальшовані.

У рішенні суду йдеться про те, що Джуліані становить "загрозу інтересам громадськості" і повинен бути негайно відсторонений.

Адвокати пана Джуліані заявили, що вони розчаровані рішенням суду Нью-Йорка.

"Наш клієнт не представляє небезпеки суспільним інтересам. Ми вважаємо, що після повного вивчення питань в ході слухання пан Джуліані буде відновлений на посаді поважного члена адвокатської колегії, який стільки років виконував свої повноваження", - ідеться у спільній заяві адвокатів.

Призупинення діятиме до завершення дисциплінарних слухань у справі Джуліані.

Нагадаємо: У квартирі та в офісі в ексадвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у центрі Нью-Йорка федеральні агенти у квітні провели обшуки через його незаконні справи в Україні.

Соратники президента Володимира Зеленського у розмові з американськими журналістами поділилися спогадами про контакти з Джуліані, які відбулися влітку 2019 року. Тоді від України очікували заяв, які могли б допомогти Трампу переобратися на другий термін.  

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

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Теми: США


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