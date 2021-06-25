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Суд временно отстранил Джулиани от адвокатской деятельности

Пятница, 25 июня 2021, 06:47
Суд временно отстранил Джулиани от адвокатской деятельности

Апелляционный суд временно отстранил Руди Джулиани, который был юристом президента США Дональда Трампа, от адвокатской деятельности в Нью-Йорке за "ложные заявления" на президентских выборах.

Источник: АР, ВВС

Детали: Дисциплинарный комитет адвокатов обратился в суд с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани за то, что он нарушил правила профессиональной этики, бездоказательно заявляя о том, что выборы были сфальсифицированы.

В решении суда говорится, что Джулиани составляет "угрозу интересам общественности" и должен быть немедленно отстранен.

Адвокаты господина Джулиани заявили, что они разочарованы решением суда Нью-Йорка.

"Наш клиент не представляет опасности общественным интересам. Мы считаем, что после полного изучения вопросов в ходе слушания господин Джулиани будет восстановлен в должности почетного члена адвокатской коллегии, который столько лет выполнял свои полномочия", - говорится в совместном заявлении адвокатов.

Приостановка будет действовать до завершения дисциплинарных слушаний по делу Джулиани.

Напомним: В квартире и в офисе в экс-адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в центре Нью-Йорка федеральные агенты провели обыск из-за его сделок в Украине.

Соратники президента Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами поделились воспоминаниями о контактах с Джулиани, состоявшихся летом 2019 года. Тогда от Украины ожидали заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

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Темы: США
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