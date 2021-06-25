Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд временно отстранил Джулиани от адвокатской деятельности

Пятница, 25 июня 2021, 06:47

Апелляционный суд временно отстранил Руди Джулиани, который был юристом президента США Дональда Трампа, от адвокатской деятельности в Нью-Йорке за "ложные заявления" на президентских выборах.

Источник: АР, ВВС

Детали: Дисциплинарный комитет адвокатов обратился в суд с просьбой приостановить действие лицензии Джулиани за то, что он нарушил правила профессиональной этики, бездоказательно заявляя о том, что выборы были сфальсифицированы.

В решении суда говорится, что Джулиани составляет "угрозу интересам общественности" и должен быть немедленно отстранен.

Адвокаты господина Джулиани заявили, что они разочарованы решением суда Нью-Йорка.

"Наш клиент не представляет опасности общественным интересам. Мы считаем, что после полного изучения вопросов в ходе слушания господин Джулиани будет восстановлен в должности почетного члена адвокатской коллегии, который столько лет выполнял свои полномочия", - говорится в совместном заявлении адвокатов.

Приостановка будет действовать до завершения дисциплинарных слушаний по делу Джулиани.

Напомним: В квартире и в офисе в экс-адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в центре Нью-Йорка федеральные агенты провели обыск из-за его сделок в Украине.

Соратники президента Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами поделились воспоминаниями о контактах с Джулиани, состоявшихся летом 2019 года. Тогда от Украины ожидали заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Знать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Кино для Трампа. Зачем Джулиани прилетал в Украину

Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоНа Львов обрушилась буря: потоп и поваленные деревья

Меркель сожалеет, что ЕС отказался от саммита с Путиным

Из-за штамма "Дельта" попасть в Украину из нескольких стран, в том числе РФ, станет сложнее

фотоКриминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины

Шквальный уик-енд: украинцев предупреждают о сильных ливнях и грозах

После инцидента в Черном море РФ планирует по-новому останавливать чужие корабли

Все новости...
США
Россиянам не советуют ехать в США из-за "высокой опасности"
США отправят в Афганистан 3 миллиона доз вакцины Johnson & Johnson
Штаты поддерживают секторальные санкции ЕС против Беларуси – Блинкен
Последние новости
18:35
Оккупанты запустили два беспилотника за линию разграничения
18:19
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:18
В Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома вместе с людьми
18:08
Глава ГФС: Блокировка сайтов, незаконно торгующих подакцизом, законодательно не урегулирована
18:04
фото, видеоНа Львов обрушилась буря: потоп и поваленные деревья
17:54
Послы Франции и Германии объясняли в МИД идею восстановления саммитов ЕС-Россия
17:50
Порошенко хочет, чтобы Зеленский отчитался в Раде по "вагнеровцам"
17:46
Зеленский назначил председателя Сумской ОГА
17:37
В Минздраве объяснили, можно ли колоть вторую дозу вакцины против COVID-19, если женщина забеременела
17:23
ЕС согласовал продление на полгода экономических санкций против России
Все новости...