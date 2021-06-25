Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве четвертый день подряд рекорд смертности от COVID

Пятница, 25 июня 2021, 13:09
В Москве четвертый день подряд рекорд смертности от COVID

Более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов. Число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.

Источник: данные оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, которые передает российский "Интерфакс"

Детали: По данным штаба, накануне сообщалось о 92 умерших за сутки.

Всего с начала пандемии скончались 21 876 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 июня составляет более 1,3 миллиона.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице РФ были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.

Предыстория:

  • С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.
  • С 12 до 20 июня в столице РФ Москве снова ввели карантин из-за самых высоких с декабря 2020 года эпидемических показателей.
  • 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.

Темы: коронавирусРосcияжертвыCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: