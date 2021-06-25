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В Москве четвертый день подряд рекорд смертности от COVID

Пятница, 25 июня 2021, 13:09

Более 7,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, умерли 98 пациентов. Число смертей четвертый день подряд бьет рекорд за весь период пандемии.

Источник: данные оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, которые передает российский "Интерфакс"

Детали: По данным штаба, накануне сообщалось о 92 умерших за сутки.

Всего с начала пандемии скончались 21 876 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 июня составляет более 1,3 миллиона.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года. На предыдущей неделе в столице РФ были последовательно зафиксированы два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.

Предыстория:

  • С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.
  • С 12 до 20 июня в столице РФ Москве снова ввели карантин из-за самых высоких с декабря 2020 года эпидемических показателей.
  • 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.

Темы: коронавирусРосcияжертвыCovid-2019


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