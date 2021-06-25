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Депутати звинуватили Санду у викраденні Чауса, вона подає на них в суд

П'ятниця, 25 червня 2021, 14:00

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що подасть до суду на депутатів-соціалістів, які звинувачують її в причетності до викрадення в Кишиневі колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Санду сказала, що подасть до суду на депутатів Партії соціалістів Адріана Лебединського та Григорія Новака. Приводом послужив брифінг соціалістів, на якому вони звинуватили Санду в бездіяльності при викраденні Миколи Чауса в Кишиневі.

"Мені шкода, що державні установи не змогли вчасно дізнатися про це захоплення і запобігти йому. Я чула цю брехню неодноразово. Звернусь в суд, і нехай вони представлять докази, але їх не буде, оскільки я не маю до цього ніякого стосунку", - заявила президентка Молдови в ефірі телеканалу Prime.

На брифінгу 24 червня депутати ПСРМ звинуватили Службу інформації і безпеки Молдови в намірі ввести в оману членів парламентської комісії з розслідування викрадення Миколи Чауса. За їх словами, спецслужба зробила кілька спроб знищити докази, які могли б пролити світло на обставини цієї справи.

Про викрадення Чауса у Кишиневі стало відомо 3 квітня. За даними МВС Молдови, його вивезли в Україну.

Молдовським правоохоронцям вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати двох підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

17 травня Чаус опублікував відео в соцмережі, де заперечив, що його викрали, не вказавши свого місця перебування.

Теми: ЧаусМолдовапрезидентсуднадзвичайна подія


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