Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутаты обвинили Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Пятница, 25 июня 2021, 14:00
Депутаты обвинили Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в причастности к похищению в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Санду сказала, что подаст в суд на депутатов Партии социалистов Адриана Лебединского и Григория Новака. Поводом послужил брифинг социалистов, на котором они обвинили Санду в бездействии при похищении Николая Чауса в Кишиневе.

"Мне жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом увлечении и предотвратить его. Я слышала эту ложь не раз. Обращусь в суд, и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения", - заявила президент Молдовы в эфире телеканала Prime.

На брифинге 24 июня депутаты ПСРМ обвинили Службу информации и безопасности Молдовы в намерении ввести в заблуждение членов парламентской комиссии по расследованию похищения Николая Чауса. По их словам, спецслужба сделала несколько попыток уничтожить доказательства, которые могли бы пролить свет на обстоятельства дела.

О похищении Чауса в Кишиневе стало известно 3 апреля. По данным МВД Молдовы, его вывезли в Украину.

Молдавским правоохранителям удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать двух подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

17 мая Чаус опубликовал видео в соцсети, где отрицал, что его похитили, не указав своего местоположения. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧаусМолдовапрезидентсудчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Чаус
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: