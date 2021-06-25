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Депутаты обвинили Санду в похищении Чауса, она подает на них в суд

Пятница, 25 июня 2021, 14:00

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в причастности к похищению в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Санду сказала, что подаст в суд на депутатов Партии социалистов Адриана Лебединского и Григория Новака. Поводом послужил брифинг социалистов, на котором они обвинили Санду в бездействии при похищении Николая Чауса в Кишиневе.

"Мне жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом увлечении и предотвратить его. Я слышала эту ложь не раз. Обращусь в суд, и пусть они представят доказательства, но их не будет, поскольку я не имею к этому никакого отношения", - заявила президент Молдовы в эфире телеканала Prime.

На брифинге 24 июня депутаты ПСРМ обвинили Службу информации и безопасности Молдовы в намерении ввести в заблуждение членов парламентской комиссии по расследованию похищения Николая Чауса. По их словам, спецслужба сделала несколько попыток уничтожить доказательства, которые могли бы пролить свет на обстоятельства дела.

О похищении Чауса в Кишиневе стало известно 3 апреля. По данным МВД Молдовы, его вывезли в Украину.

Молдавским правоохранителям удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать двух подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

17 мая Чаус опубликовал видео в соцсети, где отрицал, что его похитили, не указав своего местоположения. Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

Темы: ЧаусМолдовапрезидентсудчрезвычайное происшествие


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