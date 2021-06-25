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Зросла вартість проїзду в Дніпрі: подекуди більше, ніж в Києві

П'ятниця, 25 червня 2021, 15:11

З 26 червня проїзд у громадському транспорту Дніпра буде коштувати 10 гривень, а на деяких маршрутах – 12 гривень, в електротранспорті можна буде проїхати за 8 гривень. 

Джерело: Дніпровська міська рада

Деталі: Рішення про зростання вартості проїзду ухвалив виконком міської ради. 

Зростання тарифу до 10 гривень стосується більшості автобусів та маршруток. Водночас на деяких маршрутах із невеликою дистанцією проїхатись можна буде за 8 або 9 грн. Проте на окремих маршрутах вартість буде сягати 12 гривень. 

Нова вартість набуває чинності з 26 червня. 

Окрім того, зміна тарифу торкнеться і електротранспорту – трамваїв, тролейбусів, метро. Вартість проїзду там становитиме 8 грн з 3 липня. 

Що передувало: У Львові підняли до 10 гривень вартість проїзду у громадському транспорті.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Києва до 20-25 гривень. 

Українська правда
Теми: транспортДніпро


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