Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выросла стоимость проезда в Днепре: кое-где больше, чем в Киеве

Пятница, 25 июня 2021, 15:11

С 26 июня проезд в общественном транспорта Днепра будет стоить 10 гривен, а на некоторых маршрутах – 12 гривен, в электротранспорте с 3 июля можно будет проехать за 8 гривен.

Источник: Днепровский городской совет

Детали: Решение о увеличении стоимости проезда принял исполком городского совета.

Рост тарифа до 10 гривен касается большинства автобусов и маршруток. В то же время на некоторых маршрутах с небольшим дистанцией прокатиться можно будет по 8 или 9 грн. Однако на отдельных маршрутах стоимость будет достигать 12 гривен.

Новая стоимость вступает в силу с 26 июня.

Кроме того, изменение тарифа коснется и электротранспорта – трамваев, троллейбусов, метро. Стоимость проезда там составит 8 грн с 3 июля.

Что предшествовало: Во Львове подняли до 10 гривен стоимость проезда в общественном транспорте.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 гривен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: транспортДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
транспорт
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Укрзализныця в июле будет ремонтировать колею на Прикарпатье: как изменится движение поездов
Минвосстановления начало запуск нового маршрута Kyiv City Express
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: