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Выросла стоимость проезда в Днепре: кое-где больше, чем в Киеве

Пятница, 25 июня 2021, 15:11

С 26 июня проезд в общественном транспорта Днепра будет стоить 10 гривен, а на некоторых маршрутах – 12 гривен, в электротранспорте с 3 июля можно будет проехать за 8 гривен.

Источник: Днепровский городской совет

Детали: Решение о увеличении стоимости проезда принял исполком городского совета.

Рост тарифа до 10 гривен касается большинства автобусов и маршруток. В то же время на некоторых маршрутах с небольшим дистанцией прокатиться можно будет по 8 или 9 грн. Однако на отдельных маршрутах стоимость будет достигать 12 гривен.

Новая стоимость вступает в силу с 26 июня.

Кроме того, изменение тарифа коснется и электротранспорта – трамваев, троллейбусов, метро. Стоимость проезда там составит 8 грн с 3 июля.

Что предшествовало: Во Львове подняли до 10 гривен стоимость проезда в общественном транспорте.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 гривен.

Украинская правда
Темы: транспортДнепр


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