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Во время переписи населения хотят ввести идентификацию по телефону

Пятница, 25 июня 2021, 15:33

Украина готовится к Всеукраинской переписи населения 2023 года и планирует ввести идентификацию респондентов с помощью номера мобильного телефона.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram по результатам онлайн-заседания Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения

Детали: На заседании глава Государственной службы статистики Игорь Вернер рассказал, как ведется подготовка к проведению переписи населения. Также были представлены материалы пробной переписи населения, которая состоялась в 2019 году в части Оболонского района Киева, а также Бородянского района Киевской области и Песковского ОТГ. Общее количество респондентов составило 32 тысячи человек.

По окончании заседания решили:

- актуализировать цифровой картографический материал, изготовленный для нужд Всеукраинской переписи населения;

- модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования Всеукраинской переписи населения;

Кроме того, участники заседания согласились, что "нужно ввести сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных во время интернет-раунда Всеукраинской переписи населения (получение ответов респондентов на вопрос по программе Всеукраинской переписи населения через Интернет)".

Напомним: Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.

Украинская правда
Темы: перепись населениямобильная связьтехнологии


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