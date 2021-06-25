Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці

Суддя Міннесоти засудив колишнього поліцейського Дерека Човіна до 22,5 років позбавлення волі за вбивство Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року на тротуарі в Міннеаполісі, відео якого викликало глобальні протести.

Джерело: Reuters

Деталі: Присяжні визнали 45-річного Човіна винним 20 квітня у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.

Прокуратура попросила 30-річного тюремного ув'язнення, захист – умовний термін.

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