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Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці

П'ятниця, 25 червня 2021, 23:20
Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці

Суддя Міннесоти засудив колишнього поліцейського Дерека Човіна до 22,5 років позбавлення волі за вбивство Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року на тротуарі в Міннеаполісі, відео якого викликало глобальні протести.

Джерело: Reuters

Деталі: Присяжні визнали 45-річного Човіна винним 20 квітня у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.

Прокуратура попросила 30-річного тюремного ув'язнення, захист – умовний термін.

Передісторія:

  • Джордж Флойд помер після затримання поліцією 25 травня 2020 року у Міннеаполісі (США).
  • Було опубліковано відео інциденту, на якому видно затриманого в наручниках і білого офіцера поліції, який коліном притискає його шию до землі, а Флойд стогне "будь ласка, я не можу дихати" та "не вбивай мене". За лічені хвилини Флойд перестає говорити і рухатися. Пізніше він помер у лікарні. Розтин встановив, що Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок.
  • Човін - офіцер, який притискав Флойда коліном.
  • Подія спричинила масові протести по всій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсуд
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