Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці
П'ятниця, 25 червня 2021, 23:20
Суддя Міннесоти засудив колишнього поліцейського Дерека Човіна до 22,5 років позбавлення волі за вбивство Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року на тротуарі в Міннеаполісі, відео якого викликало глобальні протести.
Джерело: Reuters
Деталі: Присяжні визнали 45-річного Човіна винним 20 квітня у вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві Флойда.
Прокуратура попросила 30-річного тюремного ув'язнення, захист – умовний термін.
Передісторія:
- Джордж Флойд помер після затримання поліцією 25 травня 2020 року у Міннеаполісі (США).
- Було опубліковано відео інциденту, на якому видно затриманого в наручниках і білого офіцера поліції, який коліном притискає його шию до землі, а Флойд стогне "будь ласка, я не можу дихати" та "не вбивай мене". За лічені хвилини Флойд перестає говорити і рухатися. Пізніше він помер у лікарні. Розтин встановив, що Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок.
- Човін - офіцер, який притискав Флойда коліном.
- Подія спричинила масові протести по всій країні.