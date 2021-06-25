Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы
Пятница, 25 июня 2021, 23:20
Судья Миннесоты приговорил бывшего полицейского Дерека Човена к 22,5 годам лишения свободы за убийство Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года на тротуаре в Миннеаполисе, видео которого вызвало глобальные протесты.
Источник: Reuters
Детали: Присяжные признали 45-летнего Човена виновным 20 апреля в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.
Прокуратура потребовала 30-летнего тюремного заключения, что вдвое превышает верхний предел, указанный в руководстве по вынесению приговора для впервые нарушителя. Защита попросила условный срок.
Предыстория:
- Джордж Флойд умер после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе (США).
- Было опубликовано видео инцидента, на котором видно задержанного в наручниках и белого офицера полиции, который коленом прижимает его шею к земле, а Флойд стонет "пожалуйста, я не могу дышать" и "Не убивай меня". За считанные минуты Флойд перестает говорить и двигаться. Позже он скончался в больнице. Вскрытие установило, что Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг.
- Човин - офицер, который прижимал Флойда коленом.
- Событие вызвало массовые протесты по всей стране.