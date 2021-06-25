Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

Судья Миннесоты приговорил бывшего полицейского Дерека Човена к 22,5 годам лишения свободы за убийство Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года на тротуаре в Миннеаполисе, видео которого вызвало глобальные протесты.

Источник: Reuters

Детали: Присяжные признали 45-летнего Човена виновным 20 апреля в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Прокуратура потребовала 30-летнего тюремного заключения, что вдвое превышает верхний предел, указанный в руководстве по вынесению приговора для впервые нарушителя. Защита попросила условный срок.

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