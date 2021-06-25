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Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

Пятница, 25 июня 2021, 23:20
Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

Судья Миннесоты приговорил бывшего полицейского Дерека Човена к 22,5 годам лишения свободы за убийство Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года на тротуаре в Миннеаполисе, видео которого вызвало глобальные протесты.

Источник: Reuters

Детали: Присяжные признали 45-летнего Човена виновным 20 апреля в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Прокуратура потребовала 30-летнего тюремного заключения, что вдвое превышает верхний предел, указанный в руководстве по вынесению приговора для впервые нарушителя. Защита попросила условный срок.

Предыстория:

  • Джордж Флойд умер после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе (США).
  • Было опубликовано видео инцидента, на котором видно задержанного в наручниках и белого офицера полиции, который коленом прижимает его шею к земле, а Флойд стонет "пожалуйста, я не могу дышать" и "Не убивай меня". За считанные минуты Флойд перестает говорить и двигаться. Позже он скончался в больнице. Вскрытие установило, что Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг.
  • Човин - офицер, который прижимал Флойда коленом.
  • Событие вызвало массовые протесты по всей стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАсуд
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