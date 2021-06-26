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Блінкен і Макрон обговорили протидію "агресивній безвідповідальній" поведінці Росії

Субота, 26 червня 2021, 00:35

Державний секретар Штатів Антоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити спільні зобов'язання щодо трансатлантичної безпеки і НАТО.

Джерело: Білий дім

Деталі: Блінкен і Макрон наголосили на спільних цілях встановлення стабільних та передбачуваних відносин з Москвою при одночасному "протистоянні агресивній та безвідповідальній поведінці Росії, зокрема щодо України".

Також обговорили трансатлантичну співпрацю у вирішенні питань "неринкової економічної" поведінки Китаю.

Блінкен та Макрон обмінялись думками щодо протидії терористичним загрозам, підтримки демократії та спільних зусиль для покращення потенціалу африканських партнерів у регіоні Сахель.

Крім того, обговорили ситуацію щодо вирішення гуманітарних криз і кризи із правами людини в Тігреї, наголошуючи при цьому на необхідності об'єднання лідерів Лівану заради блага ліванського народу.

Передісторія:

  • Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам-членам ЄС необхідно вести "вимогливий діалог" з Росією, "щоб захищати наші інтереси як європейців".
  • Франція та Німеччина у середу представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.
  • Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.
  • Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики.
  • Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Українська правда
Теми: ФранціяСШАМакронРосія


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