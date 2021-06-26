Блінкен і Макрон обговорили протидію "агресивній безвідповідальній" поведінці Росії

Державний секретар Штатів Антоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити спільні зобов'язання щодо трансатлантичної безпеки і НАТО.

Джерело: Білий дім

Деталі: Блінкен і Макрон наголосили на спільних цілях встановлення стабільних та передбачуваних відносин з Москвою при одночасному "протистоянні агресивній та безвідповідальній поведінці Росії, зокрема щодо України".

Також обговорили трансатлантичну співпрацю у вирішенні питань "неринкової економічної" поведінки Китаю.

Блінкен та Макрон обмінялись думками щодо протидії терористичним загрозам, підтримки демократії та спільних зусиль для покращення потенціалу африканських партнерів у регіоні Сахель.

Крім того, обговорили ситуацію щодо вирішення гуманітарних криз і кризи із правами людини в Тігреї, наголошуючи при цьому на необхідності об'єднання лідерів Лівану заради блага ліванського народу.

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