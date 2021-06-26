Блінкен і Макрон обговорили протидію "агресивній безвідповідальній" поведінці Росії
Державний секретар Штатів Антоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити спільні зобов'язання щодо трансатлантичної безпеки і НАТО.
Джерело: Білий дім
Деталі: Блінкен і Макрон наголосили на спільних цілях встановлення стабільних та передбачуваних відносин з Москвою при одночасному "протистоянні агресивній та безвідповідальній поведінці Росії, зокрема щодо України".
Також обговорили трансатлантичну співпрацю у вирішенні питань "неринкової економічної" поведінки Китаю.
Блінкен та Макрон обмінялись думками щодо протидії терористичним загрозам, підтримки демократії та спільних зусиль для покращення потенціалу африканських партнерів у регіоні Сахель.
Крім того, обговорили ситуацію щодо вирішення гуманітарних криз і кризи із правами людини в Тігреї, наголошуючи при цьому на необхідності об'єднання лідерів Лівану заради блага ліванського народу.
Передісторія:
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам-членам ЄС необхідно вести "вимогливий діалог" з Росією, "щоб захищати наші інтереси як європейців".
- Франція та Німеччина у середу представили партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.
- Пропозиція негайно зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. Ініціативу обговорюватимуть у четвер на саміті ЄС.
- Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики.
- Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.