Блинкен и Макрон обсудили противодействие "агрессивному безответственному" поведению России

Государственный секретарь Штатов Антони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить совместные обязательства по трансатлантической безопасности и НАТО.

Источник: Белый дом

Детали: Блинкен и Макрон отметили общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном "противостоянии агрессивному и безответственному поведению России, в частности в отношении Украины".

Также обсудили трансатлантическое сотрудничество в решении вопросов "нерыночного экономического" поведения Китая.

Блинкен и Макрон обменялись мнениями по противодействию террористическим угрозам, поддержки демократии и совместным усилиям для улучшения потенциала африканских партнеров в регионе Сахель.

Кроме того, обсудили ситуацию по решению гуманитарных кризисов и кризиса с правами человека в Тигреи, подчеркивая при этом необходимость объединения лидеров Ливана ради блага ливанского народа.

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