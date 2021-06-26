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Блинкен и Макрон обсудили противодействие "агрессивному безответственному" поведению России

Суббота, 26 июня 2021, 00:35

Государственный секретарь Штатов Антони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить совместные обязательства по трансатлантической безопасности и НАТО.

Источник: Белый дом

Детали: Блинкен и Макрон отметили общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном "противостоянии агрессивному и безответственному поведению России, в частности в отношении Украины".

Также обсудили трансатлантическое сотрудничество в решении вопросов "нерыночного экономического" поведения Китая.

Блинкен и Макрон обменялись мнениями по противодействию террористическим угрозам, поддержки демократии и совместным усилиям для улучшения потенциала африканских партнеров в регионе Сахель.

Кроме того, обсудили ситуацию по решению гуманитарных кризисов и кризиса с правами человека в Тигреи, подчеркивая при этом необходимость объединения лидеров Ливана ради блага ливанского народа.

Предыстория:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести "требовательный диалог" с Россией, "чтобы защищать наши интересы как европейцев".
  • Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.
  • Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициатива будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС.
  • Украина считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики.
  • Лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Украинская правда
Темы: ФранцияСШАМакронРосcия


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