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Національним інтересом США є вирішення ядерної проблеми Ірану – Блінкен

Субота, 26 червня 2021, 01:14
Національним інтересом США є вирішення ядерної проблеми Ірану – Блінкен

Про посилення небезпеки Ірану за наявності ядерної зброї або здатності оперативно її створити заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Блінкен, цитує Голос Америки; Reuters

Пряма мова: "Це, як і раніше, викликає серйозне занепокоєння. Інформація щодо нашої стурбованості була доведена до відома Ірану, і це питання необхідно вирішити".

Деталі: За словами Блінкена, якби Іран мав ядерну зброю, або здатність її створити, то країна поводилася би ще більш безкарно щодо підтримки тероризму, дестабілізації регіону та поширення озброєнь.

Блінкен наголосив, що національним інтересом США є вирішення ядерної проблеми щодо Ірану за допомогою "ядерної угоди".

При цьому державний секретар США заявив, що відсутність тимчасової угоди про моніторинг ядерної діяльності Ірану може змусити Сполучені Штати відмовитися від спроб приєднання до "ядерної угоди".

Міжнародна агенція з атомної енергії заявила, що тримісячна тимчасова угода про моніторинг ядерної діяльності Ірану, укладена 21-го лютого, закінчилася в четвер.

У травні її було продовжено ще на один місяць. Агентство заявило, що веде переговори з Тегераном про повторне продовження угоди.

Блінкен, який відвідує Париж у рамках європейського турне, визнав, що США можуть у кінцевому підсумку відмовитися від входження в угоду, якщо на переговорах у Відні не буде досягнуто прогресу.

Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство "Таснім" повідомляє, що представник Ірану в МАГАТЕ Казем Гарібабаді заявив, що що Іран "не повинен виконувати" прохання глави МАГАТЕ щодо ядерної угоди.

Що передувало: Раніше у ЗМІ повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче домовитися з Іраном щодо ядерної угоди протягом шести тижнів, що залишилися до інавгурації нового іранського президента.

Іран заявив, що США погодилися зняти всі санкції щодо іранської нафти і судноплавства, водночас у Вашингтоні заявляють, що "нічого не узгоджено, поки все не погоджено" в переговорах щодо ядерної угоди.

Передісторія:

  • Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Знати більше: Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном

Теми: ІранСША
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