Национальным интересом США является решение ядерной проблемы Ирана – Блинкен

Об усилении опасности Ирана при наличии ядерного оружия или способности оперативно ее создать заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: Блинкен, цитирует Голос Америки; Reuters

Прямая речь: "Это по-прежнему вызывает серьезное беспокойство. Информация о нашей обеспокоенности была доведена до сведения Ирана, и этот вопрос необходимо решить".

Детали: По словам Блинкена, если бы Иран имел ядерное оружие, или способность ее создать, то страна вела бы себя еще более безнаказанно по поддержке терроризма, дестабилизации региона и распространения вооружений.

Блинкен подчеркнул, что национальным интересом США является решение ядерной проблемы по Ирану с помощью "ядерного соглашения".

При этом государственный секретарь США заявил, что отсутствие временного соглашения о мониторинге ядерной деятельности Ирана может заставить Соединенные Штаты отказаться от попыток присоединения к "ядерной сделке".

Международное агентство по атомной энергии заявило, что трехмесячное временное соглашение о мониторинге ядерной деятельности Ирана, заключенное 21 февраля, закончилось в четверг.

В мае оно было продлено еще на один месяц. Агентство заявило, что ведет переговоры с Тегераном о повторном продлении соглашения.

Блинкен, который посещает Париж в рамках европейского турне, признал, что США могут в конечном итоге отказаться от вхождения в сделку, если на переговорах в Вене не будет достигнуто прогресса.

Reuters со ссылкой на полуофициальное информационное агентство "Тасним" сообщает, что представитель Ирана в МАГАТЭ Казем Гарибабади заявил, что Иран "не должен выполнять" просьбы главы МАГАТЭ по ядерной сделке.

Что предшествовало: Раньше в СМИ сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена хочет договориться с Ираном по ядерной сделке в течение шести недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.

Иран заявил, что США согласились снять все санкции в отношении иранской нефти и судоходства, в то же в Вашингтоне заявляют, что "ничего не согласовано, пока все не согласовано" в переговорах по ядерной сделке.

Предыстория:

Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.

Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.

При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

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