Більше десятка потягів запізнюються через негоду

Через погодні умови від розкладу відстають ряд потягів.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Деталі: Зокрема, більше ніж на 4 години затримується потяг №4 Ужгород – Запоріжжя. Також на 3 години від розкладу відстають два потяги: № 232 Івано-Франківськ – Генічеськ та № 58 Ковель – Одеса.

Всі інші потяги затримуються на 2 та менше годин:

№ 8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);

№ 16 Рахів – Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№ 141 Бахмут – Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№ 98 Ковель – Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№ 243 Київ – Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№ 146 Ужгород – Львів (затримка склала 50 хвилин);

№ 215 Черкаси – Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 13 Київ – Солотвино (затримка склала 1 годину);

№ 70 Львів – Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№ 29 Київ – Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 49 Київ – Трускавець (затримка склала 1 годину);

№ 82 Київ – Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Що передувало: Внаслідок негоди у Львівський області було травмовано одну людину, у Рівненській – двох, без світла лишились 811 населених пунктів у 9 областях.

25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.