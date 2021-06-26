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Більше десятка потягів запізнюються через негоду

Субота, 26 червня 2021, 11:23
Більше десятка потягів запізнюються через негоду

Через погодні умови від розкладу відстають ряд потягів. 

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Деталі: Зокрема, більше ніж на 4 години затримується потяг №4 Ужгород – Запоріжжя. Також на 3 години від розкладу відстають два потяги: № 232 Івано-ФранківськГенічеськ та № 58 Ковель – Одеса

Всі інші потяги затримуються на 2 та менше годин: 

  • № 8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);
  • № 16 Рахів – Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
  • № 141 Бахмут – Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • № 98 Ковель – Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
  • № 243 Київ – Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
  • № 146 Ужгород – Львів (затримка склала 50 хвилин);
  • № 215 Черкаси – Ужгород (затримка склала 1 годину);
  • № 13 Київ – Солотвино (затримка склала 1 годину);
  • № 70 Львів – Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
  • № 29 Київ – Ужгород (затримка склала 1 годину);
  • № 49 Київ – Трускавець (затримка склала 1 годину);
  • № 82 Київ – Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Що передувало: Внаслідок негоди у Львівський області було травмовано одну людину, у Рівненській – двох, без світла лишились 811 населених пунктів у 9 областях.

25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницяпогода
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