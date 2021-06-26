Більше десятка потягів запізнюються через негоду
Субота, 26 червня 2021, 11:23
Через погодні умови від розкладу відстають ряд потягів.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Деталі: Зокрема, більше ніж на 4 години затримується потяг №4 Ужгород – Запоріжжя. Також на 3 години від розкладу відстають два потяги: № 232 Івано-Франківськ – Генічеськ та № 58 Ковель – Одеса.
Всі інші потяги затримуються на 2 та менше годин:
- № 8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години);
- № 16 Рахів – Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
- № 141 Бахмут – Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- № 98 Ковель – Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
- № 243 Київ – Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
- № 146 Ужгород – Львів (затримка склала 50 хвилин);
- № 215 Черкаси – Ужгород (затримка склала 1 годину);
- № 13 Київ – Солотвино (затримка склала 1 годину);
- № 70 Львів – Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
- № 29 Київ – Ужгород (затримка склала 1 годину);
- № 49 Київ – Трускавець (затримка склала 1 годину);
- № 82 Київ – Ужгород (затримка склала 54 хвилини).
Що передувало: Внаслідок негоди у Львівський області було травмовано одну людину, у Рівненській – двох, без світла лишились 811 населених пунктів у 9 областях.
25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.
Українська правда