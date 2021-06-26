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Более десятка поездов опаздывают из-за непогоды

Суббота, 26 июня 2021, 11:23

Из-за погодных условий задерживаются ряд поездов.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Детали: В частности, более чем на 4 часа задерживается поезд №4 Ужгород – Запорожье. Также на часа от расписания отстают два поезда: № 232 Ивано-Франковск – Геническ и № 58 Ковель – Одесса.

Все остальные поезда задерживаются на 2 и менее часов:

  • № 8 Черновцы – Киев (задержка составила около 2 часов)
  • № 16 Рахов – Харьков (задержка составила 1 час и 33 минуты)
  • № 141 Бахмут – Львов (задержка составила 1 час и 30 минут);
  • № 98 Ковель – Киев (задержка составила 1 час 24 минуты)
  • № 243 Киев – Рахов (задержка составила 1 час и 16 минут);
  • № 146 Ужгород – Львов (задержка составила 50 минут);
  • № 215 Черкассы – Ужгород (задержка составила 1 час)
  • № 13 Киев – Солотвино (задержка составила 1 час)
  • № 70 Львов – Мариуполь (задержка составила 38 минут);
  • № 29 Киев – Ужгород (задержка составила 1 час)
  • № 49 Киев – Трускавец (задержка составила 1 час)
  • № 82 Киев – Ужгород (задержка составила 54 минуты).

Что предшествовало: Вследствие непогоды во Львовской области было травмирован один человек, в Ровенской – двое, без света остались 811 населенных пунктов в 9 областях.

25 июня Львов накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяпогода


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