Более десятка поездов опаздывают из-за непогоды
Суббота, 26 июня 2021, 11:23
Из-за погодных условий задерживаются ряд поездов.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Детали: В частности, более чем на 4 часа задерживается поезд №4 Ужгород – Запорожье. Также на часа от расписания отстают два поезда: № 232 Ивано-Франковск – Геническ и № 58 Ковель – Одесса.
Все остальные поезда задерживаются на 2 и менее часов:
- № 8 Черновцы – Киев (задержка составила около 2 часов)
- № 16 Рахов – Харьков (задержка составила 1 час и 33 минуты)
- № 141 Бахмут – Львов (задержка составила 1 час и 30 минут);
- № 98 Ковель – Киев (задержка составила 1 час 24 минуты)
- № 243 Киев – Рахов (задержка составила 1 час и 16 минут);
- № 146 Ужгород – Львов (задержка составила 50 минут);
- № 215 Черкассы – Ужгород (задержка составила 1 час)
- № 13 Киев – Солотвино (задержка составила 1 час)
- № 70 Львов – Мариуполь (задержка составила 38 минут);
- № 29 Киев – Ужгород (задержка составила 1 час)
- № 49 Киев – Трускавец (задержка составила 1 час)
- № 82 Киев – Ужгород (задержка составила 54 минуты).
Что предшествовало: Вследствие непогоды во Львовской области было травмирован один человек, в Ровенской – двое, без света остались 811 населенных пунктов в 9 областях.
25 июня Львов накрыла сильная буря с дождем, которая повалила десятки деревьев, порвала электросети и подтопила несколько улиц.
Украинская правда