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Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі військового

Субота, 26 червня 2021, 12:50

26 червня внаслідок обстрілу біля Пісків загинув старший солдат Гонар Андрій Миколайович. 

Джерело: 8 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook

Деталі: Гонар служив у бригаді імені Виговського з 2019 року та був старшим водієм мотопіхотної групи. 

Військовий був уродженцем Кривого Рогу. Під час ворожого обстрілу він отримав осколкове поранення несумісне з життям.

 

 

Що передувало: За добу 25 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби – 2 порушення "тиші", загинув військовий ЗСУ.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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