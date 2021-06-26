Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі військового

26 червня внаслідок обстрілу біля Пісків загинув старший солдат Гонар Андрій Миколайович.

Джерело: 8 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook

Деталі: Гонар служив у бригаді імені Виговського з 2019 року та був старшим водієм мотопіхотної групи.

Військовий був уродженцем Кривого Рогу. Під час ворожого обстрілу він отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Що передувало: За добу 25 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби – 2 порушення "тиші", загинув військовий ЗСУ.