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Стало известно имя убитого на Донбассе военного

Суббота, 26 июня 2021, 12:50

26 июня в результате обстрела у Песков погиб старший солдат Гонар Андрей Николаевич.

Источник: 8 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского в Facebook

Детали: Гонар служил в бригаде имени Выговского с 2019 года и был старшим водителем мотопехотной группы.

Военный был уроженцем Кривого Рога. Во время вражеского обстрела он получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

 

Что предшествовало: За сутки 25 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток – 2 нарушения "тишины", погиб военный ВСУ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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