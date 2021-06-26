Стало известно имя убитого на Донбассе военного
Суббота, 26 июня 2021, 12:50
26 июня в результате обстрела у Песков погиб старший солдат Гонар Андрей Николаевич.
Источник: 8 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского в Facebook
Детали: Гонар служил в бригаде имени Выговского с 2019 года и был старшим водителем мотопехотной группы.
Военный был уроженцем Кривого Рога. Во время вражеского обстрела он получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
Что предшествовало: За сутки 25 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток – 2 нарушения "тишины", погиб военный ВСУ.
Украинская правда