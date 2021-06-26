МЗС РФ "важко зрозуміти" претензії Зеленського щодо роздачі паспортів

У МЗС РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань за Мінськими угодами.

Джерело: коментар офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової у зв'язку з висловлюваннями президента Володимира Зеленського, сайт МЗС РФ

Деталі: Захарова зазначила, що Зеленський 24 червня в інтерв'ю телеканалу "1+1" звинуватив Росію у видачі жителям ОРДЛО російських паспортів і порушенні тим самим логіки Мінських угод.

Дослівно: "Логіку і претензії В.Зеленського зрозуміти важко. Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень щодо цього не встановлюється.

Ми не раз говорили, що надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку згідно Мінським угодами він повинен зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років утискаються в своїх правах.

Таким чином, гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань за Мінськими угодами".

Більше деталей: Захарова зазначила, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО "повністю відповідає міжнародній практиці". За її словами, свої паспорти жителям України в великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія, а сама Україна активно надає громадянство жителям Придністров'я.

"Викликає глибокий жаль, що президент України вважає своїх громадян, які проживають в умовах блокади на сході країни і вимушених набувати громадянство Росії, гіршими за тих українців, яким дозволено отримувати громадянство інших країн", - заявила представник МЗС РФ.

Що передувало: 24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук на телеканалі 1+1 заявив, що Росія не дотримується логіки Мінських домовленостей, видаючи населенню тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.

"350 – 400 тис. паспортів – це підтверджені дані. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку Російської Федерації", - сказав він.

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