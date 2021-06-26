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МИД РФ "трудно понять" претензии Зеленского о раздаче паспортов

Суббота, 26 июня 2021, 17:53
МИД РФ трудно понять претензии Зеленского о раздаче паспортов

В МИД РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.

Источник: комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с высказываниями президента Владимира Зеленского, сайт МИД РФ

Детали: Захарова отметила, что Зеленский 24 июня в интервью телеканалу "1+1" обвинил Россию в выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений.

Дословно: "Логику и претензии В.Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается.

Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.

Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям".

Больше деталей: Захарова отметила, что предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО "полностью соответствует международной практике". По ее словам, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния, а сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - заявила представитель МИД РФ.

Что предшествовало: 24 июня президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале 1+1 заявил, что Россия не придерживается логики Минских договоренностей, выдавая населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

"350 - 400 тыс. паспортов – это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - сказал он.

Предыстория:

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • 2 мая в МВД России сообщили, что почти 530 тысяч жителей ОРДЛО за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

Украинская правда

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Темы: Росcияпаспорт ОРДЛОЗеленский
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