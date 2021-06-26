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Порошенко: Не дамо поставити питання про "стіну" з ОРДЛО

Субота, 26 червня 2021, 20:37
Порошенко: Не дамо поставити питання про стіну з ОРДЛО
фото Дмитра Ларіна, УП

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що ідея провести референдум про відокремлення тимчасово окупованих територій від України є злочинною.

Джерело: Порошенко під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція безпосередньо забороняє це.

І ми – українці, ми – "Європейська Солідарність" – підкреслюємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю".

Деталі: За словами Порошенка, "не за те українці віддавали і віддають досі свої життя".

Експрезидент заявив, що два роки політики "умиротворення" Путіна привели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед Україною.

Що передувало: 24 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо жоден із планів мирних переговорів по Донбасу не спрацює і постане питання про те, щоб відгородитися стіною від окупованих територій, це рішення має підтримати народ на всеукраїнському референдумі.

За його словами, стіна – це повне розірвання всіх відносин, припинення всіх комунікацій.

У відповідь речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Київ уже де-факто розірвав зв'язки з Донбасом, але буде сумно, якщо це станеться і де-юре.

Довідка: Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією навесні 2014 року, триває вже понад 7 років і підживлюється РФ політично, військово і фінансово.

Зробивши кілька кроків назустріч Володимиру Зеленському, Володимир Путін знову поставив мирні переговори на паузу. 

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