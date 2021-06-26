Порошенко: Не дадим поставить вопрос о "стене" с ОРДЛО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что идея провести референдум об отделении временно оккупированных территорий от Украины является преступной.

Источник: Порошенко во время выступления на форуме депутатов местных советов Прикарпатья, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Зеленский уже почти откровенно говорит о том, что он хочет провести референдум, чтобы избавиться Донбасса и Крыма. Конституция напрямую запрещает это.

И мы – украинцы, мы – "Европейская Солидарность" – подчеркиваем: мы не дадим даже поставить этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями. Хоть стену с Крымом, хоть стену с Донецкой областью, хоть стену с Луганской областью".

Детали: По словам Порошенко, "не за то украинцы отдавали и отдают до сих пор свои жизни".

Экс-президент заявил, что два года политики "умиротворения" Путина привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины, и это чрезвычайный вызов, который стоит перед Украиной.

Что предшестовало: 24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если ни один из планов мирных переговоров по Донбассу не сработает и встанет вопрос о том, чтобы отгородиться стеной от оккупированных территорий, это решение должен поддержать народ на всеукраинском референдуме.

По его словам, стена – это полное расторжение всех отношений, прекращение всех коммуникаций.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев уже де-факто разорвал связи с Донбассом, но будет печально, если это произойдет и де-юре.

Справка: Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией весной 2014 года, длится уже более 7 лет и подпитывается РФ политически, военно и финансово.

Сделав несколько шагов навстречу Владимиру Зеленскому, Владимир Путин вновь поставил мирные переговоры на паузу.