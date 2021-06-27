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Кількість загиблих в обвалі в Маямі зросла до п'яти

Неділя, 27 червня 2021, 02:55
Кількість загиблих в обвалі в Маямі зросла до п'яти

Кількість  загиблих на місці обвалу будівлі в американському Маямі (Флорида) збільшилася до п'яти.

Джерело: Reuters з посиланням на мера округу Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Каву

Деталі: За словами Кави, під час пошуків виявили людські останки, а ще три жертви упізнали.

156 осіб все ще залишаються зниклими безвісти.

Що передувало: У п’ятницю повідомлялося про трьох загиблих.

Нагадаємо: В Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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