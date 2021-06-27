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Количество погибших в обвале в Майами возросло до пяти

Воскресенье, 27 июня 2021, 02:55
Количество погибших в обвале в Майами возросло до пяти

Число погибших на месте обрушения здания в американском Майами (Флорида) увеличилось до пяти.

Источник: Reuters со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Каву

Детали: По словам Кавы, во время поисков обнаружили человеческие останки, а еще три жертвы опознали.

156 человек все еще остаются пропавшими без вести.

Что предшествовало: В пятницу сообщалось о трех погибших.

Напомним: В Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.

Темы: США
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