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У Фінляндію футбольні вболівальники привезли Covid з Росії, стався спалах

Неділя, 27 червня 2021, 10:54
Фото: yle.fi

У Фінляндії зареєстрували спалах коронавірусу, походження якого відстежили від футбольних уболівальників, які поверталися з матчів Чемпіонату Європи в російському Санкт-Петербурзі.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У Санкт-Петербурзі пройшли матчі збірної Фінляндії, проти Росії 16 червня і проти Бельгії 21 червня. На них приїхало близько двох тисяч фінів, після чого вони повернулися на батьківщину.

Директор Інституту охорони здоров’я і громадського добробуту Фінляндії Міка Сальмінен повідомив, що вже виявлено понад 120 випадків захворювання серед тих, хто побував у Санкт-Петербурзі, і це число вочевидь зросте.

Інститут закликає тих, хто побував у Росії, здати тест на коронавірус.

Передісторія: 22 червня на кордоні Росії та Фінляндії виникли довгі черги з автобусів, якими фіни поверталися додому після матчів збірної. Затримка в перетині кордону виникла через необхідність тестування на Covid-19 прямо на місці. Проте через деякий час автобусам дозволили в’їхати до Фінляндії без тестів, а вболівальники мали б перевіритися пізніше, вже перебуваючи в країні.

Нагадаємо:

  • З початку червня в Росії зростає добова кількість нових заражень COVID-19.
  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.
  • Більше 7,9 тисяч випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за добу 24 червня, померли 98 пацієнтів. Число смертей б'є рекорд за весь період пандемії.

Теми: ФінляндіякоронавірусРосіяфутболепідемія


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