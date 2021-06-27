В Финляндию футбольные болельщики привезли Covid из России, произошла вспышка

В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса, происхождение которого отследили от футбольных болельщиков, которые возвращались с матчей Чемпионата Европы в российском Санкт-Петербурге.

Источник: Радио Свобода

Детали: В Санкт-Петербурге прошли матчи сборной Финляндии, против России 16 июня и против Бельгии 21 июня. На них приехало около двух тысяч финнов, после чего они вернулись на родину.

Директор Института здравоохранения Финляндии Мика Сальминен сообщил, что уже выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто побывал в Санкт-Петербурге, и это число явно возрастет.

Институт призывает тех, кто побывал в России, сдать тест на коронавирус.

Предыстория: 22 июня на границе России и Финляндии возникли длинные очереди из автобусов, на которых финны возвращались домой после матчей сборной. Задержка в пересечении границы возникла из-за необходимости тестирования на Covid-19 прямо на месте. Однако через некоторое время автобусам разрешили въехать в Финляндию без тестов, а болельщики должны были провериться позже, уже находясь в стране.

Напомним: