Оккупанты ранили украинского военного

В воскресенье в результате вражеского обстрела один украинский военный получил осколочное ранение.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное".

Детали: Всего с начала суток 27 июня зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.