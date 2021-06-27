Оккупанты ранили украинского военного
В воскресенье в результате вражеского обстрела один украинский военный получил осколочное ранение.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное".
Детали: Всего с начала суток 27 июня зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.