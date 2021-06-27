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Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла, більше 150 зникли безвісти

Неділя, 27 червня 2021, 19:16

Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в містечку Серфсайд біля Маямі (Флорида, США) зросла до 9, зниклими безвісти вважаються 156 осіб.

Джерело: Reuters

Деталі: Представники влади висловили надію, що деякі зі зниклих безвісти людей вижили в повітряних кишенях, які могли утворитися в уламках.

Їх шукають за допомогою собак, сонара, дронів та інфрачервоного сканування.

За словами чиновників, тліючий вогонь під завалами, який спричиняв густий дим і заважав роботі рятувальників, згас.

Передісторія:

  • 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • 26 червня кількість загиблих зросла до п'яти.

Українська правда
Теми: СШАнадзвичайна подія


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