Обвал будинку біля Маямі: кількість жертв зросла, більше 150 зникли безвісти
Неділя, 27 червня 2021, 19:16
Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в містечку Серфсайд біля Маямі (Флорида, США) зросла до 9, зниклими безвісти вважаються 156 осіб.
Джерело: Reuters
Деталі: Представники влади висловили надію, що деякі зі зниклих безвісти людей вижили в повітряних кишенях, які могли утворитися в уламках.
Їх шукають за допомогою собак, сонара, дронів та інфрачервоного сканування.
За словами чиновників, тліючий вогонь під завалами, який спричиняв густий дим і заважав роботі рятувальників, згас.
Передісторія:
- 24 червня біля Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- 26 червня кількість загиблих зросла до п'яти.
Українська правда